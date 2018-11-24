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14-летний житель села Сасуник вышел из дома и не вернулся — поиски в селе результатов не дали


24 ноября  в 02:10в  службу  «911» поступил сигнал о том, что  примерно в 20:30 часов 14-летний  житель села  СасуникАрагацотнской  области Д.Г.  вышел из дома и не  вернулся, поиски были безрезультатны, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс из МЧС РА, на место выехал  боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Поисковые  работы  на территории села завершились в 03:35 часов,   не дав результатов.

Будет дополнительная информация.

 




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