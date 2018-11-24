14-летний житель села Сасуник вышел из дома и не вернулся — поиски в селе результатов не дали

24 ноября в 02:10в службу «911» поступил сигнал о том, что примерно в 20:30 часов 14-летний житель села СасуникАрагацотнской области Д.Г. вышел из дома и не вернулся, поиски были безрезультатны, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Поисковые работы на территории села завершились в 03:35 часов, не дав результатов.

Будет дополнительная информация.