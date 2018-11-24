Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши

Находящаяся в Варшаве супруга президента РА Нуне Саркисян 23 ноября встретилась с первой леди Польши АгатойКорнхаузер-Дудой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся программ социальной защиты пожилых, третьего поколения университетов, вызывающих большой интерес в Польше, а также предстоящих проектов и возможных сфер сотрудничества.