Меркель впервые назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
13:15, 24 Ноябрь, 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев впервые назвала примерный срок в пять-восемь лет, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз, заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.
"Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок пять-восемь (лет), который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня ", — как передает Арменпресс, заявил Кононенко в эфире телеканала "Прямой" накануне вечером.