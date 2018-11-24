Парламент избирается на весь срок — Никол Пашинян о высказывании Жирайра Сефиляна

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян считает, что нет необходимости формирования правительства согласия после парламентских выборов.

«Какой смысл? После выборов будет сильное правительство.избранное народом», как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он прокомментировал заявление представителя партии «Сасна црер» Жирайра Сефиляна о том, что новый парламент просуществует максимум 1-1,5 года, поскольку в стране еще не проведены основныфе реформы – Избирательный кодекс не изменен, Серж Саргсян и Роберт Кочарян не удалены из политики.

«А что сделано? Думаю, в Армении все будут жить долго. Что касается парламента, то он избирается, чтобы работать весь срок. И вместо народа никто ничего решить не может. Парламент будет легитимным, потому что выборы будут свободными, справедливыми и прозрачными. Уже сейчас, после революции Армения - страна ссо свободной сетью, и международные структуры отмечают, что свобода слова в Армении на беспрецедентной высоте. И в этих условиях парламент будет легитимным, сильным и наделенным мандатом народа», - сказал Пашинян.