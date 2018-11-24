С сопровождающей шествие машины скорой помощи сняты агитационные флаги — комментирует Арсен Торосян

С машины скорой помощи, сопровождающей шествие, инициированное и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, сняты агитационные флаги блока «Мой шаг».

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал и.о. министра здравоохранения РА Арсен Торосян.

«Флаги с машины скорой помощи сняты. Тем, кто их установил, будет сделано замечание, поскольку государственные средства передвижения не могут быть использованы в целях агитации», — написал Арсен Торосян.

Депутат НС РА, вице-председатель РПА Армен Ашотян написал в Facebook, что на машине скорой помощи, развевается агитационного содержания флаг.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г. Предвыборная агитация намечена с 26 ноября по 7 декабря. Согласно Избирательному кодексу, на кампанию отведено 12 дней.