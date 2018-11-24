Отмеченный в октябре экономический рост в РА обеспечил малый и средний бизнес – в условиях 15-процентного спада в горнодобывающей отрасли.

В беседе с журналистами в ходе общестоличного шествия об этом сказал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

В сфере промышленности в октябре мы обеспечили 8.5-процентный рост, и это в том случае, когда за тот же период в прошлом году рост был исключительно за счет горнодобывающей деятельности. А в этом году мы уже обеспечили 8.5-процентный рост, и это при том, что в горнодобывающей промышленности наблюдается 15-процентный спад. Вы только представьте, какой темп взят людьми», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

На вопрос, делается ли упор на промышленность, Пашинян ответил: «Да, Армения не может оставаться страной сельскохозяйственных ярмарок. Армения должна стать страной высоких технологий, промышленной страной».

И.о. премьер-министра отметил также, что в Армении уже началась экономическая революция. А на вопрос, когда будут видны ее результаты, Пашинян сказал: «Имеющий глаза – увидит».

Никол Пашинян сообщил, что в сфере туризма отмечен 8.8-процентный рост.