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Отмеченный в октябре экономический рост в РА обеспечил малый и средний бизнес


Отмеченный в  октябре  экономический  рост в  РА  обеспечил малый  и средний  бизнес – в  условиях 15-процентного спада в горнодобывающей отрасли.

В беседе  с журналистами в ходе  общестоличного шествия   об этом сказал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

В сфере промышленности в октябре  мы  обеспечили 8.5-процентный  рост, и это в  том случае, когда  за тот же  период в прошлом году рост был исключительно за счет горнодобывающей  деятельности. А в  этом году мы уже обеспечили 8.5-процентный  рост, и это при том, что в горнодобывающей промышленности наблюдается 15-процентный  спад. Вы только представьте, какой темп  взят людьми», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян.

На  вопрос, делается  ли упор на промышленность, Пашинян ответил: «Да, Армения не может оставаться страной  сельскохозяйственных ярмарок. Армения  должна стать страной высоких технологий, промышленной  страной». 

И.о. премьер-министра отметил также, что в Армении уже  началась экономическая революция. А на вопрос, когда будут видны ее результаты, Пашинян сказал: «Имеющий глаза – увидит».

Никол Пашинян сообщил, что в  сфере туризма  отмечен 8.8-процентный  рост.




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