В области экономической конкуренции Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов

В области экономической конкуренции в 2018г. Армения отметила беспрецедентный прогресс.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами об этом сказал председатель Госкомиссии по защите экономической конкуренции РА АртакШабоян, комментируя итоги деятельности ГКЗЭК за год.

«Международный экономический форум является единственной международной организацией, которая исследует и оценивает конкурентную среду во всех странах в годовом разрезе. По оценкам этого года Армения улучшила свои позиции в области экономической конкуренции на 9 пунктов, и в настоящее время занимает 19 место (вместо 28-го в прошлом году) в ряду 140 стран», - сказал Шабоян.

В этом смысле Армения опережает страны ЕАЭС: Россия занимает 63 место, Казахстан – 83-е, Кыргызстан – 102-е.

«Мы опережаем также ряд стран региона, СНГ и Восточной Европы. Грузия находится на 80-м месте, Литва – на 87-м, Латвия – на 58-м, Словакия – на 52-м, Венгрия – на 99-м, Молдова – на 119-м, Турция – на 86-м. Мы обращаем внимание на те товарные рынки социального значения, которые отличаются высокой степенью централизованности, то есть те, где присутствуют доминирующие предприятия, поскольку они могутзлоупотреблять своим положением», - сказал глава ГКЗЭК.

Он отметил также, что после присоединения к ЕАЭС на конкурентную среду в более чем 10 отраслей позитивно повлияло и вступление новых хозяйствующих субъектов – как экспортеров, так и импортеров.

Шабоян отметил, что все это привнесло в рынок заметное оживление, снизив степень централизованности в ряде областей.