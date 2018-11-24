Никол Пашинян не видит в Арцахе необходимости в революции

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян уверен, что в Арцахе состоятся очередные выборы, и народ выберет легитимную власть. В беседе с журналистами в ходе общестоличного шествия он прокомментировал заявление представителя партии «Саснацрер» Жирайра Сефиляна о том, что в Арцахе также необходимо совершить революцию – «чтобы не было взрыва».

На вопрос, видит ли он необходимость в революции в Арцахе, Пашинян сказал: «Я выразил всецелую поддержку действующей власти Арцаха и уверен, что там состоятся очередные выборы, и народ выберет легитимную власть. Сегодня в Арцахе все решает народ, и мы так и воспринимаем Арцах», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.