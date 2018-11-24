Порошенко анонсировал поездку президента Латвии в Донбасс

Президент Латвии Раймондс Вейонис планирует посетить Донбасс в ходе своего официального визита на Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил украинский президент Петр Порошенко по итогам переговоров в Киеве.

Порошенко отказался называть места, которые планирует посетить Вейонис, подчеркнув, что тот «он будет прямо возле линии столкновения».

«Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом», — сказал Вейонис.

Он также отметил, что планирует посетить восток Украины 25 ноября.