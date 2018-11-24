Акоп Аршакян рассказал о нарушениях, выявленных в программе Север-юг

В первом транше дорожной программы Север-юг выявлены нарушения на 2 млн долларов.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян.

«По траншу-1 нами выявлены нарушения в виде двойной оплаты труда в размере около 2 млн долларов. Эта сумма будет возвращена в установленном порядке», - сказал он, добавив, что в настоящее время завершается рассмотрение еще 2 млн долларов, и это еще не конец.

«В плане контроля за качеством по траншу-1 и траншу-2 взяты пробы цемента, щебня и бетона и отправлены в Канаду на дополнительную экспертизу», - сказал Аршакян.

Кредитный договор по траншу-1 Дорожной программы Север-юг подписан 12 октября 2009г. Цена транша - 70,4 млн долларов – включая налоги.