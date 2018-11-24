140 из 202 проблемных случаев, выявленных в области экономической конкуренции, отмечены в сфере госзакупок

Более 202 проблемных случаев, выявленных в 2018 году, были направлены в другие государственные учреждения.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами об этом сказал председатель Госкомиссии по защите экономической конкуренции РА АртакШабоян, комментируя итоги деятельности ГКЗЭК за год.

«Наши исследования показывают, что проблемы находятся находятся в сфере регулирования конкурентного органа. 140 из 202 проблемных случаев, выявленных в области экономической конкуренциив текущем году, отмечены в сфере госзакупок», - сказал Шабоян.

По его словам, 62 случая были связаны с администрированием со стороны государственных органов. По сравнению с прошлыми годами, количество нарушений в сферегосзакупок заметно снизилось, однако до сих пор актуальными остаются случаи, проблемные с точки зрения конкуренции.