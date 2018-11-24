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140 из 202 проблемных случаев, выявленных в области экономической конкуренции, отмечены в сфере госзакупок


Более 202 проблемных случаев, выявленных в 2018 году, были направлены в другие государственные учреждения.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами об этом сказал председатель Госкомиссии по защите  экономической  конкуренции РА  АртакШабоян, комментируя итоги деятельности ГКЗЭК за год.

«Наши исследования показывают, что проблемы находятся находятся в сфере регулирования конкурентного органа. 140 из 202 проблемных случаев, выявленных в области экономической  конкуренциив текущем году, отмечены в  сфере госзакупок», - сказал Шабоян.

По его словам, 62 случая были связаны  с  администрированием со стороны  государственных органов.  По сравнению с  прошлыми годами, количество нарушений  в  сферегосзакупок заметно снизилось, однако до сих пор актуальными остаются  случаи, проблемные с  точки зрения  конкуренции.

 




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