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Никол Пашинян объявил о начале  ненасильственной, бархатной  экономической  революции


Инициированное и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном общеереванское  шествие завершилось.

Как  передает Арменпресс, в своей  заключительной речи  Пашинян  сказал, что он объявляет о начале  ненасильственной, бархатной  экономической  революции.

«Сегодня мы провели самое длинное и самое длительное шествие в истории третьей Республики Армения. Наше шествие  продолжалось 9 часов 25 минут, и мы прошли 37,5 километров за один день.    

Какой  смысл был заложен во всем этом? Во-первых,  мы еще раз показали, что наша воля твёрже камня,  наш дух не сломим, и никто и ничто не остановит нас на пути построения свободной и счастливой Армении, потому что мы  снискали доверие нашего народа, мандат нашего народа. И мы, властью народа,  поведем Армению к свободе, развитию, счастью – столько времени, сколько захочет народ.  А сегодня мы видели тысячи граждан, мы приветствовали тысячи граждан, мы посмотрели им в глаза, мы получили благословение тысяч граждан. 

Во-вторых, по сути, это был в каком-то смысле путь искупления, потому что уже шесть месяцев мы возглавляем Армению в статусе правительства и власти. Это был процесс искупления всех возможных ошибок и промахов. Это был также процесс искупления по отношению к тем гражданам, которые   в этот период испытали чувство горечи,  какое-то разочарование.

Но это было не просто шествие, а уникальное паломничество по улицам Еревана. Этим паломничеством мы подтвердили нашу приверженность ценностям демократической, ненасильственной бархатной революции, которая состоялась в Армении. Мы  доказали, что верны избранному  пути, и ничто не  заставит нас свернуть с него.

Революция  началась тогда, когда, уполномоченный  вами и нашей  политической  командой, 16 апреля  на  площади Франции я объявил, что в  Армении начинается ненасильственная, бархатная народная революция. Так  и произошло. 

Я хотел бы заявить здесь и сейчас:  в Армении начинается демократическая, ненасильственная, бархатная экономическая революция, в  результате которой Армения станет действительно экономически развитой, высокотехнологичной, индустриальной, процветающей страной, страной свободных людей, страна могущественных людей", - сказал Пашинян.

24 ноября  с 10:00 часов  с 6-го Норкского массива  началось  общеереванское  шествие, которое  прошло  по  всем административным районам  Еревана и завершилось у  Дома  правительства.




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