Площадка ненасильственной, бархатной народной революции  завоевала доверие миллионов людей — Никол Пашинян

Площадка ненасильственной, бархатной народной революции завоевала доверие миллионов людей. И так будет всегда, ибо мы любим наш народ, гордимся им, преклоняемся перед ним, служим ему.

Так написал в Facebook и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян, говоря об общеереванском шествии 24 ноября.

«Тем, кто говорит о небольшом количестве участников сегодняшнего шествия: а совершите сами 37-километровый марш — сколько человек из вашей семьи пойдет? Или сами вы — дойдете до места или нет?

В сегодняшнем шествии приняли участие десятки тысяч людей, каждый в своем районе, по мере сил.

Десятки тысяч людей посылали и получали воздушные поцелуи

Площадка ненасильственной, бархатной народной революции завоевала доверие миллионов людей. И так будет всегда, ибо мы любим наш народ, гордимся им, преклоняемся перед ним, служим ему.

Сегодняшнее шествие длилось 9,5 часов. Это шествие будет продолжаться долго. Если вы обеспокоены – примите холодный душ.

P.S. Количество просмотров сегодняшнего шествия перевалило за миллион. Как минимум», — как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

В своей заключительной речи Пашинян сказал, что он объявляет о начале ненасильственной, бархатной экономической революции.