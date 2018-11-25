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Площадка ненасильственной, бархатной народной революции  завоевала доверие миллионов людей — Никол Пашинян


Площадка ненасильственной, бархатной народной революции  завоевала доверие миллионов людей. И так  будет всегда, ибо мы  любим наш народ, гордимся им, преклоняемся перед ним, служим ему.

 Так написал в Facebook и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян, говоря об общеереванском шествии 24 ноября. 

«Тем, кто говорит о небольшом количестве участников сегодняшнего шествия: а совершите сами 37-километровый марш — сколько человек из вашей  семьи пойдет? Или сами вы — дойдете до места  или нет?

В  сегодняшнем шествии приняли участие десятки  тысяч людей, каждый  в  своем районе, по мере сил.

Десятки тысяч людей  посылали и получали воздушные  поцелуи

Площадка ненасильственной, бархатной народной революции  завоевала доверие миллионов людей. И так  будет всегда, ибо мы  любим наш народ, гордимся им, преклоняемся перед ним, служим ему.

Сегодняшнее шествие  длилось  9,5 часов. Это шествие  будет продолжаться долго. Если вы обеспокоены – примите  холодный  душ.

P.S. Количество просмотров сегодняшнего шествия  перевалило за миллион. Как  минимум»,  — как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

В своей  заключительной речи  Пашинян  сказал, что он объявляет о начале  ненасильственной, бархатной  экономической  революции.




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