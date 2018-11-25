Президент РА  Армен Саркисян принял главу  Армянского  Общества  Красного Креста Мхитара Мнацаканяна

Президент Армении Армен Саркисян принял главу Армянского Общества Красного Креста Мхитара Мнацаканяна и генерального секретаря организации Анну Егиазарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, гости вкратце представили президенту направления и программу деятельности АОКК. Отметив, что их основные партнеры – это подобные национальные организации разных стран, при содействии которых осуществляются разнообразные проекты, Мхитар Мнацаканян сказал, что АОКК уже 30 лет успешно сотрудничает, в частности, с Обществом Красного Креста Германии.

В ходе предстоящего визита в Германию президент РА посетит и Общество Красного Креста Германии. Армен Саркисян отметил, что сотрудничество с ОККГ – особенно за последние 30 лет, свидетельствует о том, что гуманизм не имеет границ.