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Президент РА  Армен Саркисян принял главу  Армянского  Общества  Красного Креста Мхитара Мнацаканяна


Президент Армении  Армен Саркисян принял главу  Армянского  Общества  Красного Креста Мхитара Мнацаканяна и генерального секретаря  организации Анну Егиазарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, гости вкратце представили президенту направления  и программу деятельности АОКК. Отметив, что их основные партнеры – это подобные национальные организации разных стран, при содействии которых осуществляются разнообразные проекты, Мхитар Мнацаканян сказал, что АОКК уже  30 лет успешно сотрудничает, в частности, с Обществом Красного Креста  Германии.

В ходе  предстоящего визита  в  Германию президент РА  посетит и Общество  Красного Креста  Германии. Армен  Саркисян отметил, что сотрудничество с ОККГ – особенно за последние  30 лет, свидетельствует о том, что гуманизм не  имеет границ.

 




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