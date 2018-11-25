Президент РА  Армен Саркисян принял  Католикоса  Всех Армян Гарегина  II

Президент Армении Армен Саркисян принял Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент и Гарегин II обсудили вопросы, касающиеся будущего страны, отношений государство-церковь, а также проблем национально-церковной жизни. Обсуждались также отношения Родина-Диаспора, была отмечена важность их укрепления, что позволит более консолидированно противостоять существующим вызовам.