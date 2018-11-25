Президент РА Армен Саркисян принял Католикоса Всех Армян Гарегина II
Президент Армении Армен Саркисян принял Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент и Гарегин II обсудили вопросы, касающиеся будущего страны, отношений государство-церковь, а также проблем национально-церковной жизни. Обсуждались также отношения Родина-Диаспора, была отмечена важность их укрепления, что позволит более консолидированно противостоять существующим вызовам.
- 25.11-17:33 Никол Пашинян берет отпуск — для участия в агитационной кампании
- 25.11-17:00 «Пюник» уступил «Арарату» с минимальным счетом
- 25.11-16:35 Стартовый состав «Арсенала» в 13 туре Премьер-Лиги
- 25.11-16:15 11-я ничья Карлсена и Каруаны
- 25.11-16:05 Баскетбол: «Артик» одержал уверенную победу над ФИМА
- 25.11-15:14 Температура воздуха в республике повысится на 3-5 градусов
- 25.11-14:54 Полиция приглашает рейтинговых кандидатов и руководителей предвыборных штабов на встречи
- 25.11-14:29 Предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании
- 25.11-12:27 В Сюнике и Джермуке снегопад, на трассе Капан-Горис туман, Ларс открыт для всех видов транспорта
- 25.11-11:41 Президент РА Армен Саркисян принял Католикоса Всех Армян Гарегина II
- 25.11-11:27 Президент РА Армен Саркисян принял главу Армянского Общества Красного Креста Мхитара Мнацаканяна
- 25.11-11:16 Площадка ненасильственной, бархатной народной революции завоевала доверие миллионов людей — Никол Пашинян
- 25.11-10:50 Будущее Армении зависит от всех и каждого из нас — послание президента Саркисяна к началу агитационной кампании по выборам в НС РА
- 24.11-19:59 Никол Пашинян объявил о начале ненасильственной, бархатной экономической революции
- 24.11-17:46 Бако Саакян прибыл в Москву
- 24.11-17:45 Анонс мероприятий на 26 ноября
- 24.11-17:39 Анонс мероприятийна25ноября
- 24.11-16:43 140 из 202 проблемных случаев, выявленных в области экономической конкуренции, отмечены в сфере госзакупок
- 24.11-16:30 Акоп Аршакян рассказал о нарушениях, выявленных в программе Север-юг
- 24.11-16:16 Порошенко анонсировал поездку президента Латвии в Донбасс
- 24.11-15:48 Во Франции около 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
- 24.11-15:03 В области экономической конкуренции Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов
- 24.11-14:27 Супруга президента РА в Варшаве приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию КшиштофаПендерецкого
- 24.11-14:23 Отмеченный в октябре экономический рост в РА обеспечил малый и средний бизнес
- 24.11-14:05 С сопровождающей шествие машины скорой помощи сняты агитационные флаги — комментирует Арсен Торосян
- 24.11-13:41 Никол Пашинян не видит в Арцахе необходимости в революции
- 24.11-13:37 Повысятся зарплаты у 350 тысяч трудящихся и пенсии у 85 тысяч пенсионеров — Никол Пашинян
- 24.11-13:32 Парламент избирается на весь срок — Никол Пашинян о высказывании Жирайра Сефиляна
- 24.11-13:15 Меркель впервые назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
- 24.11-12:56 Генрокуратура направила в полицию публикации о даче некоторыми членами ПГДвзяток главам общин за голоса в свою пользу
- 24.11-12:52 Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
- 24.11-12:22 14-летний житель села Сасуник вышел из дома и не вернулся — поиски в селе результатов не дали
- 24.11-12:08 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения более 150 раз
- 24.11-11:31 Супруги послов разных стран в РА посетили храм Сагмосаванк
- 24.11-11:05 Никол Пашинян намерен проводить шествия и после выборов
12:48, 20.11.2018
Просмотрели 1321 раз Мы исполнили все обязательства, взятые перед народом, и ожидаем вотума доверия: Никол Пашинян
18:50, 20.11.2018
Просмотрели 1132 раз Николу Пашиняну представлена инвестиционная программа по производству сельскохозяйственной техники
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1090 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
17:55, 19.11.2018
Просмотрели 1043 раз Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни и стадиона Севана, а также присутствовал на открытии Гаварского драматического театра
18:12, 23.11.2018
Просмотрели 973 раз В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”