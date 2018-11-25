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В Сюнике  и Джермуке снегопад, на трассе  Капан-Горис туман, Ларс открыт для  всех видов  транспорта


На территории Армении, по данным на 12:00 часов 25 ноября,  автодороги в  основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в Сюнике  и Джермуке снегопад, на трассе  Капан-Горис туман.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной  из департамента ЧС МВД Грузии и Главного управления  ЧС Северной  Осетии  РФ,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Строительные  работы на 24 км дороги Ванадзор-Алаверди продолжаются.

Предлагаются следующие альтернативные  дороги:

 

— для  транзитных грузовиков и маршрутных автобусов: 

М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) — Հ-26 (Воскепар-Ноемберян) — граница Грузии.

М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор)  — М-8 (Ванадзор-Дилижан).

 

— для внутриобщинного  движения транспорта по направлению к  Алаверди и Ванадзору по дороге:

Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии.

 




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