По УК РА, предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании, из которых: расследование по 9 группам делегирована Следственному комитету РА, а 5 – Специальной следственной службе.

Как передает Арменпресс, об этом написала в Facebook советник председателя СК РА Сона Трузян.

«Уголовно преследуются следующие деяния:

препятствование осуществлению избирательного права, работе избиркомов или участвующих в выборах (статья 149);

принуждение к отказу от выполнения агитации (статья 149.1);

фальсификация результатов выборов или голосования (статья 150);

нарушение порядка составления избирательных списков, а также порядка составления, публикации и предоставления их гражданам или партиям (статья 152)

голосование более одного раза вместо другого лица (статья 153)

нарушение тайны голосования (статья 154)

изготовление фальшивых бюллетеней или избирательных конвертов, марок или очевидное распространение фальшивых бюллетеней, избирательных конвертов, марок (статья 154.1)

дача избирателям взяток, получение взяток, нарушение запрета на благотворительность во время выборов, препятствование свободному волеизъявлению (статья 154.2)

вход на участковый центр с оружием (статья 154.4)

препятствование доверенному лицу, члену и/к, наблюдателю или представителю СМИ ознакомлению с избирательными документами, непредоставление копий протоколов и/к (статья 154.8)

невыполнение или недостаточное выполнение полномочий председателя и/к (статья 154.6)

кража и/урны, подписанного и/списка, журнала учета и/к, печати и/к, личной печати члена и/к, самоклеющейся марки, квитанции с данными избирателя или пронумерованной квитанции, электронного оборудования для регистрации избирателей, видеокамеры, установленной правительством или специализированным учреждением, одноразовый мешок или пакет с и/документами (статья 154.7)

ложные заявления о голосовании вместо другого лица или предоставление заявления с фальшивой подписью (статья 154)

посредничество в даче и/взятки (статья 154.9)

Согласно статье 190 Уголовно-процессуального кодекса РА, расследование нарушений по статьям 149, 150, 154.1 , 154.2, 154.9 делегировано Специальной следственной службе, а по остальным – Следственному комитету РА», - написала Топузян.