Полиция  приглашает рейтинговых кандидатов  и руководителей предвыборных штабов  на  встречи

В период предвыборной кампании начальник полиции РА Валерий Осипян проведет встречи в областях республики, на которые приглашает выдвинутых от партий и блоков рейтинговых кандидатов и руководителей предвыборных штабов.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции РА.

В сообщении говорится: «Полиция готова сделать максимальное – в рамках предоставленных ей полномочий, для полноценного обеспечения законности и прав граждан, а также для исключения возможных случаев нарушения установленного ИК избирательного порядка, в том числе дачи взяток, направления избирателя и др. Будучи верной своим обязанностям, уже сегодня полиция РА проводит мероприятия по выполнению поставленных задач с той же последовательностью и принципиальностью, с какой она действовала в ходе предыдущих общегосударственных и массовых мероприятий.

В период предвыборной агитации и в рамках мер по обеспечению законности, начальник полиции РА Валерий Осипян в ближайшие дни проведет встречи в областях республики, на которые приглашает выдвинутых от партий и блоков рейтинговых кандидатов и руководителей предвыборных штабов.

Места встреч:

27 ноября, в 11:00 часов — в администрации Арагацотнской области.

27 ноября, в 14:30 часов — в администрации Ширакской области.

29 ноября, в 10:00 часов — в администрации Вайоцдзорской области.

29 ноября, в 14:30 часов — в мэрии Гориса.

30 ноября, в 17:00 часов — в администрации Гегаркуникской области.

3 декабря, в 10:00 часов — в администрации Лорийской области.

3 декабря, в 13:30 часов — в администрации Тавушской области.

3 декабря, в 17:00 часов — в администрации Котайкской области.

4 декабря, в 11:00 часов — в администрации Араратской области.

4 декабря, в 14:30 часов — в администрации Армавирской области».