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Температура воздуха в республике  повысится на 3-5 градусов


МЧС РА представил прогноз погоды  в  Армении на  5 дней.

25  ноября днем   в Сюнике  и Арцахе ожидаются слабые  осадки и туман,  ожидаются дожди. 26-29 и 30 ноября ночью  ожидается погода без осадков.

30  ноября днем  в  большинстве  районов   ожидаются  осадки.

Ветер   западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-5 градусов. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 25  ноября днем,   26-29 и 30 ноября ночью  ожидается погода без осадков. 30  ноября днем  ожидается  дождь.




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