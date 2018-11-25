Баскетбол: «Артик» одержал уверенную победу над  ФИМА

В первенстве Армениии по баскетболу продолжаются игры 8 тура.

Как передает Арменпресс, во 2-1 игре 8 тура турнира 2018/19г. лиги А, «Артик- Ман холдинг» у себя обыграл ФИМА со счетом 99 – 79.

Самым эффективным игроком признан Брендан Фаджер (ФИМА) набравший 29 очков.

Последняя встреча 8 тура состоится 25 ноября в 14:00, в Олимпаване: «Урарту Виваро» играет с «Арцахом».