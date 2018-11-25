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Баскетбол: «Артик» одержал уверенную победу над  ФИМА


В  первенстве  Армениии по баскетболу продолжаются игры  8 тура.

Как передает Арменпресс, во 2-1 игре  8 тура турнира  2018/19г. лиги А,  «Артик- Ман холдинг» у  себя  обыграл ФИМА со счетом 99 – 79.

Самым эффективным игроком признан Брендан Фаджер (ФИМА) набравший  29 очков.

Последняя встреча 8 тура  состоится 25 ноября в  14:00, в  Олимпаване: «Урарту Виваро» играет с «Арцахом».

 




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