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11-я ничья Карлсена и Каруаны


Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Арменпресс, в одиннадцатой партии матча за звание чемпионат мира по шахматам,  проходящем в Лондоне, отмечена очередная ничья. Ничья  отмечена на  55 ходу. Сейчас у  гроссмейстеров по 5,5 очков. 

Столько ничьих подряд последний  раз было  в  1995г. в  поединке  Вишванатана Ананда и Гарри Каспарова.

25 ноября – день отдыха, а заключительная классическая партия  состоится 26 ноября. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк.

 




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