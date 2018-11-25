11-я ничья Карлсена и Каруаны

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Как передает Арменпресс, в одиннадцатой партии матча за звание чемпионат мира по шахматам, проходящем в Лондоне, отмечена очередная ничья. Ничья отмечена на 55 ходу. Сейчас у гроссмейстеров по 5,5 очков.

Столько ничьих подряд последний раз было в 1995г. в поединке Вишванатана Ананда и Гарри Каспарова.

25 ноября – день отдыха, а заключительная классическая партия состоится 26 ноября. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк.