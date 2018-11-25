Стартовый состав «Арсенала» в 13 туре Премьер-Лиги

Известны стартовые составы «Арсенала» и «Борнмута» в матче тринадцатого тура Премьер-Лиги.

Как передает Арменпресс, стартовый состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Лено, Беллерин, Сократис, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Торрейра, Джака, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг.

Матч начнется в 17:30 по ереванскому времени.