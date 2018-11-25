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Стартовый состав «Арсенала» в 13 туре Премьер-Лиги


Известны стартовые  составы «Арсенала» и «Борнмута» в матче тринадцатого тура Премьер-Лиги.

Как  передает Арменпресс, стартовый  состав  «Арсенала» выглядит следующим образом: Лено,   Беллерин, Сократис, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Торрейра, Джака,   Мхитарян,  Ивоби,   Обамеянг.  

Матч  начнется в  17:30 по ереванскому  времени.

 




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