Ученые сообщили о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК
Ученый из Китая Хэ Цзянькуй утверждает, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек близнецов.
По его словам, ДНК новорожденных подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.
"Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ, - объяснил Хэ Цзянькуй. - Подобная мутация естественно встречается среди людей, но очень редка".
Ученый заявляет, что "чувствует ответственность за этот эксперимент, и проводил его не только для того, чтобы быть первым в этой области, но и чтобы проложить путь таким исследованиям".
Первая реакция ученых на утверждения Хэ Цзянькуя оказалась неоднозначной. Многие из них заявили, что проведение таких экспериментов преждевременно, опасно и является нарушением врачебной этики.