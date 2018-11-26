Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

В октябре добыча в Саудовской Аравии составляла 10,8-10,9 млн баррелей в сутки, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Агентство отмечает, что в октябре добыча Саудовской Аравии выросла в ответ на более высокие заявки потребителей, готовившихся к прекращению поставок нефти из Ирана из-за американских санкций. Королевство также использует нефть из своих и зарубежных запасов, говорили источники агентства.