Медиатор, посредник и арбитр: каким президентом видит себя Зурабишвили

Кандидат в президенты Грузии Салооме Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", утверждает, что в случае победы на выборах будет независимым президентом и играть роль медиатора между властью и общество, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В Грузии 28 ноября состоится второй тур президентских выборов. За президентское кресло помимо Зурабишвили поборется член партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное объединение "Сила в единстве".

"Я буду президентом всех. Все смогут обратится ко мне со своими вопросами – общественными или политическими. Я буду тем президентом, который создаст ощущение мира и стабильности в стране. От меня никто не услышит оскорблений или нетерпимости. Я буду ко всем относится с уважением", - заявила Зурабишвили в эфире телеканала Имеди.

По словам Зурабишвили, глава государства должен быть посредником между обществом и властью.

"Сегодня проблемы существуют не только у нас, но и во всем мире. Это проблема диалога и взаимопонимания между властью и обществом. Власти включены в свою каждодневную деятельность, в преодолении кризиса и так далее. А общество считает, что власти не понимают их боль и беспокойство. Роль президента – это быть медиатором, посредником и арбитром. В любом случае, у президента должно быть чувство государственного долга", - подчеркнула она.

При этом Зурабишивили утверждает, что в случае победы на выборах она будет независимым от правящей партии президентом. По ее словам, она независима с 16 лет и в 66-летнем возрасте никто не сможет заставить ее изменить своим принципам.

"Я предъявила свою кандидатуру только по собственному решению, и правящая партия приняла решение независимо от меня, после того, как взвесила все за и против. Так что я не давала (прим. "Грузинской мечте") никаких обещаний", - подчеркнула она.

Первый тур президентских выборов прошел в Грузии 28 октября. По его итогам, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а представитель оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе – 37,73%.



