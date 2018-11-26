Чижов: партнерство ЕС и ЕАЭС поможет разрешению кризиса между Россией и Западом

Партнерство ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может способствовать разрешению кризиса между Россией и Западом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая в понедельник в Европарламенте на ежегодном Европейском русском форуме. Его тема - "Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта".

"Сегодня, с учетом высоких темпов развития Евразийского экономического союза, целесообразно говорить скорее об "интеграции интеграций" - взаимовыгодном, равноправном и многоплановом партнерстве двух взаимозависимых и синергетических мировых интеграционных полюсов, ЕАЭС и ЕС. Такое партнерство станет залогом поддержания устойчивой архитектуры общеевропейской безопасности", - отметил российский постпред, говоря о возможных путях преодоления нынешнего кризиса в отношениях России и Запада.