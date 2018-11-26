Самолет радиоэлектронной разведки США направился к побережью Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V в понедельник утром вылетел с авиабазы на острове Крит и направился в акваторию Черного моря к побережью Крыма. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте "Украинский милитарный портал".

"В 7.50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ... на острове Крит в Греции и направился к акватории Черного моря. По состоянию на 8.30 он находится в воздушном пространстве Болгарии", - говорится в сообщении.

По информации портала, самолет направился к побережью Крыма.