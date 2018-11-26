Армен Саргсян отбывает с официальным визитом в Германию

По приглашению федеративного президента Федеративной Республики Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, 27 ноября президент Республики Армения Армен Саргсян со своей супругой Нуне Саргсян отправится с официальным визитом в ФРГ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента РА, в рамках визита президетн Армении проведет встречи с высшим руководством ФРГ – канцлером Ангелой Меркель, президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. В центре проводимых обсуждений будут многочисленные вопросы, относящиеся к повестке дня сотрудничества двух государств и перспектив.

В ходе визита президент Саргсян встретится с немецкими предпринимателями, заинтересованными в сотрудничестве с Арменией. Будут обсуждаться вопросы армянской инвестиционной и деловой среды, вопросы возможностей развития армяно-германского сотрудничества

Президент республики примет участие в обсуждениях, организованных Международной конференцией по безопасности в Мюнхене, а также посетит организацию Красного Креста Германии, которая, особенно в последние 30 лет, ведет довольно успешную деятельность в Армении.

В рамках официального визита президент посетит землю Саксоня-Анхальт, где состоится его встреча с руководителем правительства земли Райнером Хазелофом.

Повестка дня официального визита президента Армении включает в себя также посещение ряда научно-образовательных и научно-технических учреждений ФРГ. Армен Саргсян выступит с лекциями в фонде “Бертельсман”, университете Отто фон Герике.

Президент Армении будет присутствовать на концерте Национального филармонического оркестра, с участием известного скрипача Сергея Хачатряна, посвященного 115-летию Арама Хачатуряна, который состоится в знаменитом Концертхаус Берлине (Konzerthaus Berlin).