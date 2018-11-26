Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе

Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это нас давно уже перестало волновать. Конечно, санкции это плохо всегда, но когда из-за инцидентов, подобных вчерашнему, сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться, как объект новых санкций, такую политику нам трудно комментировать. Очень трудно рассчитывать на то, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним только желанием искать все

"Это была однозначно провокация. Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН", - сказал он.

Он также заявил, что Россия призывает западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами на Украине.