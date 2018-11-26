Мать с ребенком попали под машину и остались невредимы

В Индии машина сбила мать с сыном, но они не получили серьезных повреждений. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail, передает Арменпресс.

Инцидент произошел в четверг, 22 ноября, в округе Дхармапури штата Тамилнад на юге страны. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобиль врезался в мать и сына, идущих за руку. По-видимому, семья не услышала приближавшуюся сзади машину.

Женщину подняло на капот автомобиля и отбросило, мальчик же упал справа от машины, а колеса проехали по его ноге. Ребенок смог подняться, и подбежавший мужчина схватил его на руки. Свидетели происшествия бросились на помощь к матери.

Пострадавшие немедленно были доставлены в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. По словам врачей, они не получили серьезных травм.