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Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина - НАТО


Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за керченского инцидента, передает Арменпресс.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина - НАТО из-за агрессии России", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.

Порошенко проинформировал генсека НАТО об инциденте и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.

Кроме того, глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и судов.

В свою очередь, по информации пресс-службы, генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне.

 

 




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