Председатель Евросовета осудил Россию за применение силы в Керченском проливе

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник выступил с осуждением действий России в районе Керченского пролива.

"Я осуждаю Россию за применение силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций", - написал Туск в своем твиттере.

По его словам, он обсудил ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко и "встретится с его представителями позже сегодня", передает Арменпресс.

"Европа останется объединенной в поддержке Украины", - отметил Туск.