Киев будет искать мирное урегулирование в Азове, оставляя право на самозащиту
Украина будет искать возможности мирного разрешения спора по Азову, оставляя за собой право на самозащиту, как передает Арменпресс, об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
"Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, но, безусловно, оставляет за собой возможность применения права на самозащиту", - сказал он в понедельник на брифинге.
По словам Климкина, действия российской стороны "противоречат как общему международному праву, так и конвенции ООН по морскому праву". "Все вопросы станут предметом обсуждения на Совбезе ООН", - добавил он.
- 15:30 Премьер Грузии сделал последнее заявление перед выборами
- 15:21 В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полет на Марс
- 15:20 Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
- 15:14 Bentley представила новый кабриолет
- 15:11 Правящая партия уверена в победе Зурабишвили с большим преимуществом
- 14:43 Артур Азарян назначен делегатом на встречу группового турнира лиги Европы УЕФА
- 14:28 Google купила комплекс офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд
- 14:26 Эксперты: около 6 млрд человек к 2025 году будут ежедневно работать с облачными данными
- 14:12 General Motors объявил о планах массовых увольнений и закрытии заводов в США
- 14:10 Выставка контртеррористических вооружений и средств IDEAS 2018 открылась в Пакистане
- 14:04 Начался официальный визит президента Армении в Федеративную Республику Германии
- 13:59 Тигран Саргсян представил актуальные проблемы ЕАЭС и отметил важность преодоления препятствий
- 13:50 Дочь Джеки Чана вступила в брак с женщиной
- 13:41 Никол Пашинян отрицает слухи о том, что Армении не поставляется оружие
- 13:39 Правительство Пашиняна готовится придать новый уровень отношениям с РФ
- 13:39 В ОАЭ помиловали более 1,8 тысячи заключенных в честь праздника
- 13:35 По делу о ножевом ранении школьника предъявлено обвинение несовершеннолетнему
- 13:31 Генеральный секретарь ПАЧЭС считает, что конфликты мешают полноценному использованию потенциала организации
- 13:23 Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса: посол России в Армении
- 13:16 Оптимизация аппарата мэрии Еревана завершится к концу декабря
- 13:13 Богатейший человек Китая стал коммунистом
- 12:40 Будут приниматься все полномерные законные меры по раскрытию дачи замаскированных предвыборных взяток: заявление прокуратуры
- 12:34 Названа претендентка на звание «Модель года»
- 12:31 Крупные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии
- 12:25 В случае победы в выборах Пашинян обещает за 5 лет снизить в стране уровень нищеты
- 12:22 Король Малайзии женился на "Мисс Москва – 2015"
- 12:18 Для проведения годового аудита бюджета Еревана будет привлечен независимый аудитор
- 12:13 Bloomberg: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
- 12:07 Первый тупик проспекта Баграмяна в Ереване будет переименован в честь Рафаэля Лемкина
- 12:04 Госинспекция по безопасности продуктов питания проводит усиленный пограничный контроль за качеством импортируемых яиц
- 11:57 Делегации Грузии, Турции и Азербайджана отказались от юбилейных медалей ПАЧЭС: Ара Баблоян призвал не политизировать вопрос
- 11:56 Саакашвили хочет возглавить свободную экономическую зону в Анаклия
- 11:46 Власти Франции встревожены высоким уровнем насилия в отношении женщин
- 11:34 На севере Калифорнии в связи с пожаром остается неизвестной судьба более 200 человек
- 11:30 Член Совета старейшин Еревана от блока «Мой шаг» Арам Манукян сложил мандат
12:48, 20.11.2018
Просмотрели 1504 раз Мы исполнили все обязательства, взятые перед народом, и ожидаем вотума доверия: Никол Пашинян
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1333 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
18:50, 20.11.2018
Просмотрели 1293 раз Николу Пашиняну представлена инвестиционная программа по производству сельскохозяйственной техники
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1288 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
18:12, 23.11.2018
Просмотрели 1135 раз В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”