Киев будет искать мирное урегулирование в Азове, оставляя право на самозащиту

Украина будет искать возможности мирного разрешения спора по Азову, оставляя за собой право на самозащиту, как передает Арменпресс, об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, но, безусловно, оставляет за собой возможность применения права на самозащиту", - сказал он в понедельник на брифинге.

По словам Климкина, действия российской стороны "противоречат как общему международному праву, так и конвенции ООН по морскому праву". "Все вопросы станут предметом обсуждения на Совбезе ООН", - добавил он.