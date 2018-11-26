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Порошенко ввел военное положение на Украине до 25 января


Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщается на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", - сказано в документе.

Президент Украины также внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

 

 




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