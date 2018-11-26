Вачаган Казарян подозревается в отмывании денег: возбуждено уголовное дело

В Специальной следственной службе Армении возбуждено уголовное дело против бывшего главы охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна, и его жены Рузанны Бегларян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС, уголовное дело возбуждено по факту присвоения имущества (отмывание денег) в особо крупных размерах по предварительному сговору (ст. 190 ч.3 п.1 УК Армении).

В ходе следствия были получены фактические данные о том, что супруги фактически располагали прибылью, получаемой от деятельности комплекса "Янс". Они же в период с 2013 года по май 2018 года уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах (более 771 млн. драм).

Согласно вышеуказанным материалам, Казарян и Бегларян, преследуя цель скрыть или же исказить источники получения преступных средств (имущества), действуя по предварительному сговору, конвертировали средства в особо крупных размерах, полученные преступным путем, и в качестве вкладов хранили их в различных банках Армении, получая проценты и обогащаясь. Они также на вышеуказанные средства приобрели недвижимое имущество, которое отдавали в аренду и получали доход.

Следствие продолжается.