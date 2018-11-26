Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-11-18

ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 ноября, курс доллара США вырос на 0.22 драмa и составил 484.69 драм. Курс евро вырос на 0.06 драмa и составил 551.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.09 драмa и составил 7.29 драм. Курс британского фунта сократился на 0.39 драмa и составил 622.25 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 44.31 драмa и составила 19068.31 драм. Цена серебра сократилась на 4.02 драмa и составила 222.14 драм. Цена платины сократилась на 103.11 драмa и составила 13058.67 драм.