Эксперты: зарплата женщин в мире в среднем на 16 - 22 % ниже, чем мужчин

Зарплата женщин в мире в среднем на 16 - 22% ниже, чем зарплата мужчин. Эти данные приведены в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ).

Эксперты ссылаются на различные методы расчетов. Подчеркивается, что "на основе данных из 73 стран, которые касаются 80% работников в мире, усредненный гендерный разрыв в зарплате равен 16%". В то же время, как поясняют далее авторы доклада, существуют разные способы вычисления этого разрыва. В этой связи они отмечают, что различия в "глобальных оценках средневзвешенной зарплаты варьируются от 16 до 22%" в зависимости от метода, передает Арменпресс.

Согласно приведенным в документе статистическим данным, различие в почасовой оплате труда мужчин и женщин в России составляют в среднем 22,9%, в Великобритании - 23,2%, в США - 16%, в Индии - 34,5%, Республике Корея - 32,5%, Китае - 19,4%. Как заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер, "гендерный разрыв в оплате труда представляет собой сегодня самое большое проявление социальной несправедливости, и все страны должны постараться лучше понять, чем это вызвано, и ускорить продвижение к гендерному равенству".