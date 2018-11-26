Шер и Ким Кардашьян выразили желание вместе посетить Армению

Звезды американского реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян и известная поп-певица Шер (Шерилин Саркисян) выразили желание вместе приехать в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом они заявили в ходе шоу «Семейство Кардашьян» (KUWTK).

Кардашьян и ее подруги отправились в Лас-Вегас, чтобы посетить концерт Шер. После концерта певица присоединилась к Кардашьян, они обнялись, и Шер начала хвалить Ким за ее одежду.

Ким была одета как один из персонажей Шер, и певица высоко оценила реалити-шоу звезды.

«Вчера я сшила все это, объединив три разные куртки. Одна из моих мечт - увидеть твой гардероб», - сказал Кардашьян.

Когда они закончили тему платьев, они коснулись армян, и Ким сказала, что она высоко ценит то, что легендарная певица сделала для армянской общины.

«Я хочу вернуться в Армению», - сказала Шер, а Ким согласилась с ней, сказав, что она тоже хотела приехать в Армению и при первой же возможности поедет вместе с ней.

«Мы можем поехать туда вместе. Я действительно хочу поехать в Армению, и сейчас мне это очень нужно», - заключила Шерилин Саркисян.