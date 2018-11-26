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В Бразилии при посадке разбился легкомоторный самолет


Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли. как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.

Крушение произошло в понедельник около 08.00 утра по местному времени (13.00 мск) недалеко от города Жекитаи в штате Минас-Жерайс. По предварительным данным, самолет, следовавший из города Белу-Оризонти, разбился при заходе на посадку.

Жертвами крушения стали оба пилота, владелец воздушного судна и его жена.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.




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