Использование телефонов за рулем приводит к увеличению числа ДТП

За прошедшие 10 месяцев в Армении произошло 1 млн 393 тысячи 351 случаев нарушения ПДД, из коих 82.6% были обнаружены благодаря техническим средствам слежения – камерам и радарам.

В ответ на запрос «Арменпресс», из полиции Армении сообщили, что эти показатели – по сравнению с теми же за прошлый год, сократились. В 2017 году за 10 месяцев произошло 1 млн 520 тысяч 602 случаев нарушения ПДД, из коих 81.3% были обнаружены благодаря техническим средствам слежения – камерам и радарам. В полиции это объяснили введенными в 2018 изменениями, в частности, когда водителей не штрафуют, а предупреждают.

В структуре случаев нарушения ПДД на первом месте – превышение скорости, на втором – непристегивание ремнями безопасности, на третьем - использование телефонов за рулем, что приводит к увеличению числа ДТП. Кроме того, многие садятся за руль в нетрезвом виде.

Общее число ДТП за прошедшие 10 месяцев в Армении выросло: если в 2017 году их было 2. 938, причем в ДТП погибло 230 человек, пострадали 4.350 человек, то в 2018 году ДТП было 3.334, причем в ДТП погибло 273 человека, пострадали 4.819 человек. В полиции это объяснили увеличением числа автомобилей и несоблюдением ПДД.

В полиции Армении предлагают ввести систему балловой оценки водителей, что, несомненно, скажется на поведении водителей.

В год водителю будет даваться 9 баллов, из которых будут вычитаться баллы – в зависимости от числа и тяжести допущенных им нарушений, что приведет к приостановке дейтвительности их водительских птав на некоторое время.