Европейские индексы - 26-11-18

МОСКВА, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.45% и составил 11354.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 4994.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.20% и составил 7036.00 пункта, а российский RTSI снизился на 2.64% и составил 1084.17 пункта.