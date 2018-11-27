Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба президента России.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.