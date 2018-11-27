В октябре число регистраций сделок по недвижимости выросло, по сравнению с сентябрем, на 27,1%

В октябре в Армении число регистраций сделок по недвижимости составило 15.773: по сравнению с сентябрем, число регистраций сделок по недвижимости выросло на 27,1%. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Государственного кадастра Армении по недвижимости. По сравнению с октябрем прошлого года число регистраций сделок по недвижимости выросло на 2.9%.

В Ереване в октябре 2018 года, по сравнению с сентябрем, цены на квадратный метр в многоквартирных домах выросли, в среднем, на 0.9%, а по сравнению с октябрем прошлого года цены на квадратный метр в многоквартирных домах выросли, в среднем, на 10.9%.

В областях Армении в октябре 2018 года, по сравнению с сентябрем, цены на квадратный метр в многоквартирных домах выросли, в среднем, на 0.1%.