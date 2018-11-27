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Бако Саакян провел в Москве встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями


С 24 - 26 ноября в Москве Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями, проживающими в России. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.
Президент Саакян с удовлетворением отметил, что соотечественники из России принимают активное участие в деле развития и обустройства Арцаха, выразив надежду, что высокая динамика сотрудничества будет сохранена и впредь.


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