Бако Саакян провел в Москве встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями





Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что соотечественники из России принимают активное участие в деле развития и обустройства Арцаха, выразив надежду, что высокая динамика сотрудничества будет сохранена и впредь. С 24 - 26 ноября в Москве Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями, проживающими в России. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.Президент Саакян с удовлетворением отметил, что соотечественники из России принимают активное участие в деле развития и обустройства Арцаха, выразив надежду, что высокая динамика сотрудничества будет сохранена и впредь.