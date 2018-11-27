НАСА показало видео приземления миссии на Марс
Американское космическое агентство НАСА показало интерактивное видео приземления миссии InSight на марсианскую поверхность. Аппарат высадился на равнине Элизий. Прямая трансляция велась на YouTube. Модуль отправил на Землю первый снимок с поверхности Марса, фото появилось на экране в центре управления полетов НАСА, передает Арменпресс.
Снижение в газовой оболочке небесного тела заняло примерно 6,5 минуты. Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности планеты. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и опустится на поверхность со скоростью около 8 километров в час. Целью миссии заявлено изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни.