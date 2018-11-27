Трамп считает условия Brexit выгодными Евросоюзу, а не Лондону

Условия соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) выгодны Брюсселю, а не Лондону. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник достигнутое Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Миссисипи, передает Арменпресс.

"Звучит как отличная сделка для ЕС", - сказал американский лидер по поводу зафиксированной Великобританией и ЕС договоренности.

"Думаю, нам придется серьезно рассмотреть вопрос о том, позволено ли Соединенному Королевству торговать. В настоящее время, если смотреть на сделку, то они, возможно, не могут торговать с нами", - отметил далее Трамп, говоря об условиях соглашения.

"Не думаю, что они имели это в виду. Не думаю, что премьер-министр [Великобритании Тереза Мэй] имела это в виду. Будем надеяться, она сможет что-то сделать в связи с этим", - добавил глава Белого дома.