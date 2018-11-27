Высокопоставленный функционер сената Франции подозревается в шпионаже
10:55, 27 Ноябрь, 2018
Высокопоставленный функционер сената Франции задержан главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI) по подозрению в шпионаже в пользу КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TMC со ссылкой на осведомленные источники.
По данным, которые были озвучены в программе Quotidien, Бенуа Кённеде — один из руководителей сенатского управления архитектуры, наследия и садов. Он подозревается в "попытке передать особо секретную информацию и в шпионаже в пользу КНДР". Подобное обвинение предполагает тюремное заключение на срок до 30 лет.
Сообщается, что в его офисах сейчас ведется обыск.