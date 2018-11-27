Стартовало внеочередное заседание Совета старейшин Еревана: Прямой эфир

В мэрии Еревана сегодня, 27-го ноября, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 6 вопросов. Один из них относится к принятию в качестве дара от фонда «Ереван-2800» имущества на сумму в 47 млн 463 тысяч драмов. Второй вопрос – привлечение независимого аудитора для проведения годового аудита бюджета города.

Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о присвоении Первому переулку пр.Баграмян имени Рафаэля Лемкина - автора термина «геноцид».