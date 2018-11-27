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Пике оштрафован на 48 тысяч евро


Испанский защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике оштрафован на 48 тысяч евро. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  L'Equipe. Он припарковался в неположенном месте, затем выяснилось, что он не имеет должного водительского удостоверения, и Пике  предстал перед судом из-за вождения автомобиля с просроченными правами.

Таким образом, футболист был оштрафован на 48 тысяч евро.


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