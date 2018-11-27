На севере Калифорнии в связи с пожаром остается неизвестной судьба более 200 человек

Власти Калифорнии пока так и не смогли выяснить судьбу 203 человек после природного пожара в северной части штата. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Как оно отмечает, по данным шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, власти полагают, что при пожаре на севере штата погибли 88 человек. В понедельник новых тел найдено не было. Вместе с тем власти продолжают поиски и пытаются выяснить, что произошло с теми, кто числится в списках пропавших. По последним оценкам, из-за пожара, начавшегося 8 ноября в округе Бьютт, уничтожены свыше 13 тыс. домов.